Auto landete nach Unfall auf A21 in NÖ in Bäumen

Ein Wiener ist am Montagabend bei einem Unfall auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Heiligenkreuz (Bezirk Baden) schwer verletzt worden.

Infolge durchbrach er die rechte Randleitschiene, rammte ein Hinweisschild, wurde in die Luft katapultiert und blieb in einer Baumgruppe hängen, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando am Dienstag.

Hintermann war Sanitäter

Ein nachkommender Fahrzeuglenker, der sowohl Feuerwehrmitglied als auch Rettungssanitäter ist, befreite den Mann aus dem Wrack. Nach notärztlicher Versorgung wurde der Verletzte vom Hubschrauber "Christophorus 9" in ein Krankenhaus geflogen.