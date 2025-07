Frontalcrash in NÖ: 74-Jähriger stirbt an der Unfallstelle

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag ein Todesopfer gefordert. Gegen 14.15 Uhr prallten in einer Rechtskurve zwei Fahrzeuge frontal zusammen.

Ein 74-jähriger Wiener war laut ersten Erhebungen mit seinem Pkw in Richtung Gösing (Bezirk Tulln) unterwegs, als er in der Kurve aus bisher ungeklärter Ursache mit dem entgegenkommenden Auto eines 37-Jährigen aus dem Bezirk Tulln kollidierte.

Der 74-Jährige wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Krems gebracht.

Die Ursache des tragischen Unfalls wird derzeit von der Polizei ermittelt.