Schulbus-Unfall in Niederösterreich endet glimpflich
In Bergland kollidierten ein Auto und ein Schülerbus. Die Beteiligten hatten Glück im Unglück.
Glimpflich ist Mittwochfrüh ein Verkehrsunfall in Bergland (Bezirk Melk) ausgegangen. Ein Pkw und ein Schülertransport waren seitlich kollidiert, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die acht Volksschulkinder und der Chauffeur in einem Neunsitzer blieben unversehrt.
Schauplatz des Unfalls war die L5269. Die Fahrzeuge kollidierten laut Polizei in einer Kurve. Die Feuerwehr Petzenkirchen transportierte die Kinder ins Feuerwehrhaus, wo sie von ihren Eltern abgeholt wurden.
