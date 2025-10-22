Schulbus-Unfall in Niederösterreich endet glimpflich

Glimpflich ist Mittwochfrüh ein Verkehrsunfall in Bergland (Bezirk Melk) ausgegangen. Ein Pkw und ein Schülertransport waren seitlich kollidiert, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die acht Volksschulkinder und der Chauffeur in einem Neunsitzer blieben unversehrt.