Wiener Neustadt: Auto prallt gegen Laternenmast, 2 Verletzte

Zwei Personen wurden am frühen Dienstagabend in Wiener Neustadt bei einem Auffahrunfall auf einer Kreuzung an der B17 verletzt. Gegen 17.30 Uhr prallte ein Mann mit seinem Auto gegen das Fahrzeug vor ihm: Dieser Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen Laternenmast geschleudert, teilte die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt mit.

Die Mannschaft eines zufällig vorbeikommenden Feuerwehrfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Ternitz-Pottschach alarmierte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe.

Zwei Menschen wurden durch den Aufprall unbestimmten Grades verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.