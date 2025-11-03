Pkw-Unfall in NÖ: 5 Jugendliche schwer verletzt
Die Jugendlichen wurden verletzt, als ihr Auto in Dreistetten gegen einen Baum prallte und sich überschlug.
Zusammenfassung
- Fünf Jugendliche wurden bei einem Pkw-Unfall in Dreistetten schwer verletzt, als ihr Auto gegen einen Baum prallte und sich überschlug.
- Eine 17-Jährige wurde per Notarzthubschrauber ins AKH Wien geflogen, vier männliche Jugendliche ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.
- Die Unfallursache ist noch unbekannt; alle Verletzten stammen aus Wiener Neustadt und Umgebung.
Fünf Jugendliche sind bei einem Pkw-Unfall am Sonntagabend in Dreistetten, einem Teil von Markt Piesting (Bezirk Wiener Neustadt), verletzt worden.
Das Auto war aus vorerst unbekannter Ursache gegen einen Baum geprallt, überschlug sich und blieb in einem Feld auf dem Dach liegen.
Eine 17-Jährige aus Wiener Neustadt wurde ins AKH nach Wien geflogen, teilte die Polizei am Montag mit. Der gleichaltrige Lenker und drei 16-jährige Burschen wurden ebenfalls ins Spital gebracht.
Im Einsatz stand der Notarzthubschrauber "Christophorus 33". Die vier männlichen Jugendlichen wurden ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert. Der Lenker und zwei Mitfahrer stammen aus dem Bezirk Wiener Neustadt, ein 16-Jähriger aus der Statutarstadt.
