Umweltfrevel: 40 Autoreifen im Wald bei Neunkirchen entsorgt

Ein Spaziergänger machte am 15. August in einem Waldstück bei Vöstenhof an der L4151 die Entdeckung. Direkt auf einem Forstweg stapelte sich ein riesiger Berg Altreifen. Bei den unrechtmäßig entsorgten Autoreifen handelt es sich laut Polizei um bis zu 40 Stück unterschiedlicher Marken und Größen. Die Ermittlungen in der Causa laufen seither.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Ternitz unter der Telefonnummer 059133-3361.