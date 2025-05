Ultra-Radsport: Hollabrunnerin holte Gold bei Heim-EM

Weltmeisterschaft

Für Roch war es das erste Rennen im EM-Trikot – das erhält jetzt einen Ehrenplatz an der Wand, wie sie sagt. „Es ist eine große Ehre, so ein Trikot anziehen zu können“, so die 31-Jährige. Dreimal ist sie zuvor schon beim RAN gestartet, hinter dem ersten Mal – 2020 – stand eine spontane Entscheidung, weil alle Marathons abgesagt wurden. Danach ging es für sie im Ultra-Fahrradsport weiter. Das Highlight dieser Saison steht Mitte August in ihrem Kalender – die Weltmeisterschaft beim Race Around Austria.