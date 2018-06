„Über drüber“ urlauben auf Gut Guntrams

Ein Bio-Refugium am Eingang zur Buckligen Welt ist der neue Geheimtipp für Erholungssuchende und Liebhaber des Speziellen. Der Wiener Gastronom und Immobilien-Entwickler Stefan Gergely hat zusammen mit Bio-Landwirt Reinhard Adelsberger in Guntrams im Bezirk Neunkirchen eine Oase für Naturliebhaber geschaffen.

Gergely, ein studierter Chemiker, war dabei, als in Österreich Richtlinien zur Zertifizierung von Bio-Lebensmitteln entwickelt wurden. „Ich habe mich immer ökomäßig engagiert. Deshalb war mir dieses Projekt hier ein Herzensanliegen“, sagt der Bauherr des Lokal- und Wohnviertels „Schlossquadrat“ in Wien-Margareten. Das fast vier Hektar große Anwesen seiner Familie, welches einen Panoramablick auf die Wiener Alpen von der Hohen Wand bis zum Schneeberg bietet, wurde in den vergangenen Jahren mit sanfter Hand in einen Gutshof verwandelt. In den Gärten wurden mehr als hundert verschiedene Sorten von Obstbäumen gepflanzt. „Gäste können uns bei der Ernte gerne zur Hand gehen“, schildert Adelsberger. Zur Verarbeitung und der naturbelassenen Veredelung des Obstes und der Früchte wurde der Verein Arche gegründet. Im Mittelpunkt steht die Pflege von Streuobstwiesen und anderen Lebensräumen, einschließlich der Wildpflanzen und Tiere, die darin leben. „Darüber hinaus versteht sich der Verein als regionale Drehscheibe, um Rezepte und Verfahren zur schonenden Verarbeitung von Naturprodukten zu sammeln und an Interessierte weiterzugeben“, so die Gründerväter von Gut Guntrams.