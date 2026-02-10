Niederösterreich

50 Fahrräder und mehr in NÖ gestohlen: Ex-Mitarbeiter unter Verdacht

Polizeischild bei Nacht.
Ein 33-jähriger soll aus einem Sportgeschäft im Bezirk Tulln Waren im Wert von über 100.000 Euro gestohlen haben.
10.02.26, 12:40

Ein 33-jähriger ehemaliger Mitarbeiter eines Geschäfts in Langenrohr steht unter Verdacht, über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren gewerbsmäßig Waren im Wert eines niedrigen sechsstelligen Eurobetrags entwendet zu haben. Laut Polizeibericht soll der Mann zwischen September 2022 und März 2024 in dem Sportgeschäft im Bezirk Tulln systematisch Waren entwendet haben.

50 Fahrräder und Kleidung geklaut

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, insgesamt 50 Fahrräder, vorwiegend E-Bikes, acht Paar Ski bzw. Tourenski sowie acht sonstige Sportartikel gestohlen zu haben. Zusätzlich sollen 30 Bekleidungsstücke und 56 Genussmittel entwendet worden sein. Die gestohlenen Waren soll der Verdächtige größtenteils verkauft haben. Zwei Räder sowie drei Bekleidungsstücke soll der Beschuldigte verschenkt haben.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 33-Jährige teilweise geständig. Die Polizei hat den Fall an die Staatsanwaltschaft St. Pölten übergeben. Der entstandene Gesamtschaden wird im niedrigen sechsstelligen Eurobereich beziffert. 

