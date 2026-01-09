Schilfschnitt und Eislaufverbot: Tullner Aubad für zwei Wochen gesperrt

Das Tullner Aubad ist auch im Winter ein beliebtes Freizeitareal: Spaziergänger, Läufer und sogar unerschrockene Eisbadende sind dort bei kalten Temperaturen anzutreffen.

Das Freizeitareal ist seit Freitag für zwei Wochen komplett gesperrt, da immer noch Schlammabsaugungen - damit wurde im Spätherbst begonnen - stattfinden und das Schilf zurückgeschnitten wird. Die Schlammabsaugungen führt ein Spezialunternehmen durch.

Eislaufverbot auf allen öffentlichen Wasserflächen

Die Bauhof-Mitarbeiter sind in den zwei Wochen im Einsatz, um neben dem Schilfschnitt auch allgemeine Schnitt- und Pflegemaßnahmen auf dem Gelände durchzuführen. Damit wird das Gelände auf die nächste Frühjahrs- und Sommersaison vorbereitet.

Zudem gilt auf allen öffentlichen Wasserflächen der Stadtgemeinde ein Eislaufverbot. Das sei aufgrund der Einbruchgefahr zu gefährlich. Das Verbot betrifft nicht nur das Aubad, sondern auch den Wasserpark Tulln sowie Dorflacke und Badwasser in Langenlebarn.