Trio nach 39 Straftaten in vier Bundesländern in Haft

39 Straftaten in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien und in der Steiermark sind Polizeiangaben vom Mittwoch zufolge nach Ermittlungen durch Schwechater Kriminalisten drei Männern im Alter von 20, 29 und 30 Jahren nachgewiesen worden. Vorwiegend handelte es sich um Eigentumsdelikte wie Einbruchsdiebstähle . Der angerichtete Schaden betrug mehr als 250.000 Euro.

Die den ungarischen Staatsbürgern angelasteten Taten waren vom 9. Jänner bis 15. April verübt worden. Neben Einbruchsdiebstählen in Firmen, Museen, Kfz oder Container geht es laut der Landespolizeidirektion Niederösterreich auch um Entfremdung unbarer Zahlungsmittel, Widerstand gegen die Staatsgewalt sowie Nötigung.

Der 30-Jährige wurde Mitte April in Fischamend (Bezirk Bruck a.d. Leitha) festgenommen. In Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich wurden auch die beiden anderen Beschuldigten ausgeforscht. Der 29-Jährige befand sich den Angaben vom Mittwoch zufolge bereits in der Justizanstalt Eisenstadt in Haft. Für den Jüngsten aus dem Trio, gegen den ein Europäischer Haftbefehl erlassen worden war, klickten am vergangenen Freitag in seiner Heimat die Handschellen. Die beiden anderen Männer waren bei Einvernahmen in der Justizanstalt Korneuburg zu sämtlichen Fakten geständig, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Waghalsige Manöver und gefährliche Situationen

Bei einzelnen Tathandlungen, durchgeführt in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung, kam es zu waghalsigen Manövern und gefährlichen Situationen im Zuge der Flucht. Als der 20- und der 30-Jährige nach einem Einbruch in eine Firma in Gramatneusiedl (Bezirk Bruck a.d. Leitha) in der Nacht auf 29. März die Flucht ergriffen, mussten sich Polizeibeamte ebenso wie der Chef des Unternehmens zur Seite retten, um von den Autos der Männer nicht angefahren zu werden.