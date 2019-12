Tragödie verhindert: Nachbar löschte Brand in Einfamilienhaus

Dem beherzten Eingreifen eines Nachbarn war es zu verdanken, dass ein Brand einer Steckdose in einem Einfamilienhaus in Ebreichsdorf, Bezirk Baden, nicht in einer Tragödie endete.

Donnerstagnachmittag bemerkte der Anrainer einen Brand auf der Terrasse der Nachbarsfamilie. Aus einer Steckdose in der Fassade des Einfamilienhauses schlugen plötzlich Flammen. Der Mann zögerte nicht und eilte zur Hilfe: Mit einem auf der Terrasse liegenden Pullover gelang es ihm, die Flammen zu ersticken und so den Brand zu löschen. Gleichzeitig alarmierte der Anrainer die Feuerwehr.