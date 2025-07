Tragödie am Schneeberg: 14-Jähriger bei Alpinunfall tödlich verunglückt

Ein 14-jähriger Wiener ist am 3. Juli 2025 bei einem Alpinunfall am Schneeberg im Bezirk Neunkirchen tödlich verunglückt. Der Jugendliche wurde nach einer großangelegten Suchaktion im steilen Gelände des Kaisersteiges mit tödlichen Verletzungen aufgefunden. Laut Polizei hatte sich der Bursche ohne entsprechende Ausrüstung in das hochalpine Gebiet begeben.

Großangelegte Suchaktion nach Vermisstenanzeige

Zeugen meldeten am Donnerstagmorgen, dass der 14-Jährige aus einer Unterkunft am Schneeberg im Gemeindegebiet von Puchberg am Schneeberg verschwunden sei. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion eingeleitet, an der Mitglieder der Bergrettung sowie Alpin- und Flugpolizei beteiligt waren. Gegen 10.50 Uhr entdeckte ein Bergretter im steilen Gelände des sogenannten Kaisersteiges eine verdächtige Stelle. Die Flugpolizei wurde zum Fundort gelotst und konnte den Jugendlichen nur noch tot bergen.