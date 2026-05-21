Trikot statt Tracht: Was haben Fußball und Volkskultur gemeinsam?

Mit Blick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft hat die „Kultur.Region.Niederösterreich“ eine neue Veranstaltung ins Leben gerufen. Bei „Regionalkultur versus Fußballkultur“ soll es um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der regionalen Kulturarbeit und des Fußballkults gehen. Die Veranstaltung geht am 26. Mai im NV-Forum im St. Pöltner Landhausviertel über die Bühne.

Gegensätze ziehen sich an

Trikots statt Tracht, Rasen statt Musikbühnen - auf den ersten Blick haben Fußball und regionale Kultur kaum etwas miteinander zu tun. Was die beiden Bereiche vereint, erklärt Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber: „Regionalkultur und Fußballkultur verbindet der Gemeinschaftsgeist, die Nachwuchsarbeit, das Fairplay, die Freiwilligenarbeit. Beide Bereiche würden ohne die vielen Freiwilligen nicht funktionieren.“

Niederösterreichs Fußball zählt mehr als 500 Vereine und 2.000 Mannschaften. Mit 250.000 Akteurinnen und Akteuren kommen auch in der niederösterreichischen Regionalkultur viele engagierte Freiwillige zusammen.