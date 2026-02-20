Totes Kleinkind im Bezirk Zwettl: U-Haft für Mutter beantragt

Nach der Auffindung eines toten Kleinkindes am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hat die Staatsanwaltschaft Krems Untersuchungshaft für die Mutter beantragt.

Die Verdächtige befinde sich noch im Krankenhaus und habe kurz befragt werden können, sagte Behördensprecher Franz Hütter am Freitag auf APA-Anfrage, ohne nähere Informationen bekannt zu geben. Mutmaßlich liegt Kindestötung und Suizidversuch vor.

Hilfsangebote Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.

des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.

