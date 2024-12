Tödlicher Unfall in Korneuburg: Wiener unter Betonplatte begraben

Ein Wiener ist am Montag auf einer Baustelle in Korneuburg gestorben. Ein 37-Jähriger hatte bei Baggerarbeiten eine rund zwei Tonnen schwere Betonplatte abgestellt. Diese dürfte aus vorerst unbekannter Ursache umgestürzt und einen 32-Jährigen unter sich begraben haben, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung.