Tödlicher Brand in St. Pölten: Herdplatte war eingeschaltet

Der für einen Bewohner tödliche Brand im 13. Stock eines Hochhauses in St. Pölten am Montagabend hat in der Küche seinen Ausgang genommen. Weil eine Herdplatte eingeschaltet war, dürften sich Gegenstände daneben entzündet haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch zu den Ermittlungen mit. Ein 36-Jähriger war ums Leben gekommen.