Tod von Amelie: Freundin war Drogenlieferantin

Die Ereignisse hätten nicht tragischer sein können. Die 15-jährige Amelie wird Ende Februar in Wiener Neustadt tot auf einer Sperrmüll-Sammelstelle gefunden (der KURIER berichtete). Ihre Mutter, Danjela T., zerbricht am Schmerz über den Tod ihres Kindes und begeht kurz darauf Selbstmord.

Zuvor hatte sie sich Hilfe suchend an verschiedene Stellen gewandt. Weil Boulevardmedien das Bild eines drogensüchtigen Kindes gezeichnet hatten, das aufgrund des erzieherischen Unvermögens der Mutter an einer Überdosis starb, wollte Danjela T. rechtlich dagegen vorgehen. Unterstützung suchte sie unter anderem beim Wiener Neustädter Sozialverein „Papa Bär“.

„In diesem Fall haben sich menschliche Abgründe aufgetan, die ich so zuvor noch nie erlebt habe. Durch reißerische Zeitungsberichte wurde eine Hetzerei in den sozialen Medien ausgelöst, die tragisch war“, erklärt „Papa Bär“-Obmann Reinhard Schiefer. Völlig unbeteiligte Personen hatten auf Facebook und Co. der Frau im Zusammenhang mit dem Drogentod ihres Kindes Vorwürfe gemacht.

Neben all dem menschlichen Leid fehlte es nach dem Tod von Tochter und Mutter auch an finanziellen Mitteln in der Familie. Mithilfe von vielen Spenden konnte der Verein „Papa Bär“ nun das nötige Geld für ein würdevolles Begräbnis zusammentragen.