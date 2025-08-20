Niederösterreich

Tödlicher Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Baden

Ein 81-Jähriger prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum und wurde dabei tödlich verletzt.
20.08.25, 09:12
Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstag im Gemeindegebiet Baden ereignet. Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden lenkte am Nachmittag einen Pkw auf der B 17 aus Richtung Günselsdorf kommend in Richtung Traiskirchen durch das Gemeindegebiet von Baden. 

Er kam aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 81-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

