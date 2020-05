Wo Bisons grasen und Kamele trotten

Mit ihrer einwöchigen Wanderschaft durch das südliche Waldviertel haben „Skippy“ und „Kanga“ aus Ottenschlag, Bezirk Zwettl, eines bewirkt: Seit wenigen Tagen wissen Bürger weltweit, dass es kleinwüchsige Kängurus – so genannte Wallabies – nicht nur in Australien, sondern auch in Österreich gibt. Medien rund um den Erdball berichteten über die drei Ausreißer in „ Austria, yes in Austria!“. Allerdings fühlen sich nicht nur Kängurus in unseren Breiten zu Hause, sondern auch andere Exoten werden in Niederösterreich gezüchtet.