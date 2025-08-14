Tierschutz Austria: Spenderfedern verleihen Mauerseglern wieder Flügel

Im Tierschutzhaus Vösendorf werden Spenderfedern eingesetzt, um Mauerseglern mit beschädigten Schwung- oder Steuerfedern das Überleben zu ermöglichen.

"Ein kleiner Fehler, und der Vogel kann nicht fliegen - das ist oft ein Todesurteil. Mit der Schifttechnik geben wir den Tieren die Chance, ihre Reise nach Afrika doch noch anzutreten", erläuterte Stephan Scheidl, Tierheimleiter bei Tierschutz Austria, in einer Aussendung am Donnerstag.