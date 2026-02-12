Tierrettung: Katze jammerte in Waidhofen zwei Tage in Baumkrone
Zwei Tage lang jammerte im Stadtgebiet von Waidhofen/Ybbs eine junge Katze über die schlimme Lage, in die sich selbst gebracht hatte. Die Samtpfote war hoch oben in einer Baumkrone und traute sich von dort nicht mehr zurück.
Das herzzerreißende Miauen ließ letztendlich die verständigte Feuerwehr zur Tierrettung anrücken.
Mit langer Leiter und Teamgeist rückte eine fünfköpfige Truppe der Feuerwehr Waidhofen/Ybbs an. Während unten dem hohen Baum Sicherungsmaßnahmen getroffen wurden, machte sich Feuerwehrmann Luki zum Aufstieg bereit. Als besondere Einsatzgeräte nahm er nicht schweres "Rettungsgerät“, sondern Katzenspielzeug und Leckerlis mit.
Hoch oben zeigte sich Kätzchen Fibi zuerst zögerlich vertraute dem Feuerwehrmann dann doch und ließ sich sichern und nach unten tragen.
In Sicherheit
Im völlig sicheren Katzenkorb vernahm sie dann den Applaus der Zuschauer und die Freude bei den Rettern rund um den „Katzenflüsterer“ Luki.
