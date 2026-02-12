Niederösterreich

Tierrettung: Katze jammerte in Waidhofen zwei Tage in Baumkrone

Die Feuerwehr in Waidhofen/Ybbs brachte die Samtpfote über eine lange Leiter und mit Tricks in Sicherheit.
12.02.2026, 13:55

Feuerwehrleute mit geretteter Katze

Zwei Tage lang jammerte im Stadtgebiet von Waidhofen/Ybbs eine junge Katze über die schlimme Lage, in die sich selbst gebracht hatte. Die Samtpfote war hoch oben in einer Baumkrone und traute sich von dort nicht mehr zurück.

Das herzzerreißende Miauen ließ letztendlich die verständigte Feuerwehr zur Tierrettung anrücken.

Rettungsaktion in luftiger Höhe

Fibi ließ sich von Feuerwehrmann Luki in luftiger Höhe anlocken und in Sicherheit bringen.

Mit langer Leiter und Teamgeist rückte eine fünfköpfige Truppe der Feuerwehr Waidhofen/Ybbs an. Während unten dem hohen Baum Sicherungsmaßnahmen getroffen wurden, machte sich Feuerwehrmann Luki zum Aufstieg bereit. Als besondere Einsatzgeräte nahm er nicht schweres "Rettungsgerät“, sondern Katzenspielzeug und Leckerlis mit.

Feuerwehrmann Luki mit Katze Fibi

Katze Fibi mit ihrem Retter Luki.

Hoch oben zeigte sich Kätzchen Fibi zuerst zögerlich vertraute dem Feuerwehrmann dann doch und ließ sich sichern und nach unten tragen.

In Sicherheit

Im völlig sicheren Katzenkorb vernahm sie dann den Applaus der Zuschauer und die Freude bei den Rettern rund um den „Katzenflüsterer“ Luki.  

Waidhofen an der Ybbs
kurier.at, watzenh  | 

