Tierrettung: Katze jammerte in Waidhofen zwei Tage in Baumkrone

Zwei Tage lang jammerte im Stadtgebiet von Waidhofen/Ybbs eine junge Katze über die schlimme Lage, in die sich selbst gebracht hatte. Die Samtpfote war hoch oben in einer Baumkrone und traute sich von dort nicht mehr zurück.

Das herzzerreißende Miauen ließ letztendlich die verständigte Feuerwehr zur Tierrettung anrücken.