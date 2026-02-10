Junger Dachdecker nagelte sich in NÖ selbst am Dach fest
Der junge Dachdecker war am Montag gegen 8.30 Uhr mit Arbeiten auf einem Dachstuhl in der Neugasse in Felixdorf im Bezirk Wiener Neustadt beschäftigt, als er seine Hand versehentlich mit der Nagelmaschine an einer Dachlatte festnagelte.
Der Arbeiter konnte weder vor noch zurück und saß am Dach fest. Die örtliche Feuerwehr wurde umgehend alarmiert, genauso wie Einsatzkräfte in Sollenau, die zur Unterstützung anrückten. Der Alarmtext lautete: „Arbeiter schwer verletzt am Dach“.
Noch während der Erkundung der Gegebenheiten vor Ort sowie der ersten Vorbereitungsmaßnahmen konnte sich der Verunfallte jedoch selbst aus seiner misslichen Lage befreien und das Dach eigenständig verlassen.
Rettung versorgte Verletzten
Der junge Mann wurde anschließend von der bereits eingetroffenen Rettung erstversorgt. Die ebenfalls alarmierte Polizei nahm den Arbeitsunfall auf. Nach rund 20 Minuten konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.
