"Außergewöhnliche Fellfarbe": Tierpark freut sich über Nachwuchs

Ein Bison und ein Bisonkalb stehen nebeneinander in einem von einem Holzzaun umgebenen Gehege.
Zuwachs im Tierpark Haag: Seit dem Allerheiligenwochenende ist das Bisongehege um einen Bewohner reicher.
11.11.25, 15:52
Kürzlich teilte der Tierpark Haag seine Freude über den neusten Bewohner des Areals. Am Allerheiligenwochenende erblickte ein Bison das Licht der Welt.

Das wenige Tage alte Kalb trägt ein silberfarbenes Haarkleid - eine "außergewöhnliche Fellfarbe", wie es seitens der Einrichtung heißt. Bisher sei es den Tierpflegern noch nicht gelungen, das Geschlecht des Tieres zu identifizieren.

Eine Bisonmama und ihr Junges stehen im Grünen, im Hintergrund ist ein Wald zu erkennen.

Derzeit sucht das Bisonkalb stets die Nähe zu seiner Mama.

Denn anstatt sich von den Mitarbeitern aus der Nähe betrachten zu lassen, zieht es das Bisonjunge vor, viel Zeit an der Seite seiner Mutter zu verbringen.

