"Außergewöhnliche Fellfarbe": Tierpark freut sich über Nachwuchs

Kürzlich teilte der Tierpark Haag seine Freude über den neusten Bewohner des Areals. Am Allerheiligenwochenende erblickte ein Bison das Licht der Welt.

Das wenige Tage alte Kalb trägt ein silberfarbenes Haarkleid - eine "außergewöhnliche Fellfarbe", wie es seitens der Einrichtung heißt. Bisher sei es den Tierpflegern noch nicht gelungen, das Geschlecht des Tieres zu identifizieren.

Derzeit sucht das Bisonkalb stets die Nähe zu seiner Mama.