Abschied im Weißen Zoo: Erster Tiger der Anlage eingeschläfert

"Ein Stück Zoogeschichte geht zu Ende", verabschiedet sich der Weiße Zoo am Montagnachmittag auf Facebook von Tiger Samir . Im Alter von 17 Jahren musste die Großkatze aufgrund eines Nierenleidens eingeschläfert werden.

Den Tierparkbetreibern waren bereits zuvor kleine Verhaltensänderungen aufgefallen. Samir habe etwa häufiger getrunken, weniger Appetit gezeigt und an Gewicht verloren. Eine Blutuntersuchung brachte schließlich Klarheit.

Erster Tiger im weißen Zoo

Samir kam 2008 in einem slowakischen Tierpark auf die Welt und war der erste Tiger, der 2009 auf das Gelände im Bezirk Lilienfeld gebracht wurde. 16 Jahre verbrachte die weiße Großkatze in Kernhof. Unter dem Abschieds-Beitrag sammeln sich bereits erste Beileidsbekundungen. Die Followerschaft drückt ihr Mitgefühl aus und wünscht der weißen Großkatze etwa eine gute Reise.