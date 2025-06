Thomas Stipsits bringt Purkersdorf Open Air zum "danzern"

Angefangen hat alles 2002 mit der kühnen Idee eines Gastronomen und Musiker-Intimus und einem Bürgermeister, der sich was traute. Nikodemus-Wirt Niki Neunteufel und der damalige Stadtchef Karl Schlögl sind „schuld“ daran, dass der Open Air Sommer in der kleinen Wienerwaldmetropole ganz groß wurde. Am kommenden Samstag werden wieder rund 6.000 Gäste am Hauptplatz erwartet. Und die werden einiges zu hören bekommen.

Gespielt haben hier schon viele. Wolfgang Ambros natürlich, bei der Premiere vor 23 Jahren und insgesamt zehn Mal. Georg Danzer, der Ostbahn Kurti, STS, die EAV, Opus, Christina Stürmer, Seiler und Speer waren ebenso da wie auch internationale Stars. Darunter Kool & The Gang, Earth, Wind and Fire, Chris Norman, ELO, Hot Chocolate, Manfred Mann’s Earthband, Eric Burdon, Jimmy Cliff, Bonnie Tyler, Jose Feliciano, die Gipsy Kings, Suzi Quatro, Umberto Tozzi oder Kim Wilde.