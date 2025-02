Theaterfest NÖ: Klassiker bis Neuinszenierungen

23 Premieren an 19 Spielorten warten heuer beim Theaterfest Niederösterreich . Von 5. Juni bis 7. September stehen Musicals, Operetten und Komödien auf dem Programm. Insgesamt 225.000 Besucherinnen und Besucher zog es im Vorjahr zu den Bühnen.

Im Theaterzelt auf der Rosenburg wird mit dem Stück „Best Exotic Marigold Hotel“ 10-jähriges Jubiläum gefeiert. In Baden wird die Operette „Die Zirkusprinzessin“ gezeigt. Bei den Nestroy Spielen Schwechat wiederum ist „Die Zauberreise in die Ritterzeit“ zu sehen.

Am Originalschauplatz, der Wachau, wird die Kriminalposse „Die geraubte Venus“ von Gerhard Loibelsberger bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen gespielt. Nach Amstetten lädt „Augustin das Musical“. Zum 30. Geburtstag der Operette Langenlois wird „Ein Walzertraum“ von Oscar Straus aufgeführt. Die satirische Posse „Der Talisman“ ist bei den Festspielen Stockerau Nestroys zu sehen. Letzte Premiere des Sommers ist die Wiederaufnahme von „Von wegen Mariandl“ bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen.

Für die Kleinen

Dazu gibt es heuer wieder sechs Kinder-Produktionen. Den Anfang macht „Rotkäppchen – neu verwirrt“ in Poysbrunn. Ritter Rost feiert in Schiltern Geburtstag. Zu zwei Premieren lädt heuer das teatro in Mödling. Zur Aufführung kommen „Sophie Scholl – die weiße Rose“ sowie „Mogli – Das Dschungelbuch“.

Weitere Informationen unter: theaterfest-noe.at