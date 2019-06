Tausende Zuggäste saßen stundenlang auf Bahnhöfen fest

So saßen einige hundert Passagiere stundenlang in Zügen und am Bahnsteig fest – ohne Information oder Verpflegung. „Die Leute sind bald unruhig geworden“, erzählt eine Passagierin, die in Amstetten ausharrte. „Eine Frau hat ins Nottelefon gebrüllt: ,Es hat 30 Grad und wir haben kein Wasser.’“

Die Schaffner konnten keine Auskunft geben, ÖBB-Mitarbeiter waren immer noch keine vor Ort.