Hunderte Einsatzkräfte suchen in NÖ und der Steiermark nach vermisster Frau

Vermisst wird eine vermutlich verwirrte 35-jährige Frau aus dem Bereich von Fischbach im Bezirk Weiz in der Steiermark. Weil es Hinweise gab, dass sich die Person auch im niederösterreichischen Wechselgebiet aufhalten könnte, wurde die Suche am Sonntag nach einer Handyortung auf den Bezirk Neunkirchen ausgeweitet.

Eine groß angelegte Suchaktion nach einer abgängigen 35-jährigen Frau hält seit Samstag Hunderte Einsatzkräfte in der niederösterreichisch-steirischen Grenzregion in Atem.

Nach der Anzeige über die Abgängigkeit am Samstag fanden sich fast 190 Personen aus verschiedenen Einsatzorganisationen in Fischbach ein, um gemeinsam an der Suche mitzuwirken. Trotz intensiver Bemühungen blieb die Suchaktion zunächst aber erfolglos, woraufhin der Feuerwehrabschnitt Oberes Feistritztal nachalarmiert wurde. "Mehrere Handyortungen führten schließlich zu dem Ergebnis, dass sich die vermisste Frau in Niederösterreich aufhält", so die Feuerwehr Fischbach.

Drohnen, Hubschrauber und Suchhunde

Am Sonntag wurde die Suchaktion von Otterthal bzw. Kirchberg am Wechsel im Bezirk Neunkirchen aus fortgesetzt. Neben der Feuerwehr, Polizei und Suchundeteams kamen auch Drohnen sowie ein Hubschrauber des Innenministeriums zum Einsatz.

Die gesuchte Frau ist 170 cm groß. Sie trägt lange brünette Haare, eine Brille, Jeans und eine Langarmweste. Sie hat vermutlich einen grau-schwarzen Rucksack sowie einen Strohhut bei sich.