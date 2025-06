Große Suchaktion nach 85-Jähriger: Frau hatte sich im Wald verirrt

Eine 85-Jährige hat sich am Donnerstag in einem Wald in Moorbad Harbach (Bezirk Gmünd) verirrt. Die Pensionistin aus dem Bezirk Krems, die derzeit auf Kur ist, hatte nach einem Einkauf auf dem Rückweg eine Abkürzung nehmen wollen, verlor dabei jedoch die Orientierung.

Bei einer Suche, an der auch ein Hubschrauber und Hunde beteiligt waren, wurde die Frau mithilfe einer Drohne in Sejby (Tschechien) entdeckt. Die 85-Jährige war laut Polizei dehydriert, aber unverletzt.

Die Pensionistin hatte am Donnerstagvormittag in einem Hofladen in Harbach eingekauft. Als die Polizei gegen 13 Uhr von der Abgängigkeit verständigt wurde, erreichten die Beamten die Frau am Handy. Die 85-Jährige berichtete, dass sie bereits völlig erschöpft sei und mitten im Wald sitze. Wo sie gegangen war und wo sie sich befinde, wusste sie nicht. Zunächst versuchten sie ein Mitarbeiter der Kuranstalt und eine Polizeistreife zu finden, aber die Niederösterreicherin hörte weder Hupen noch Folgetonhorn. Auch Verwandte beteiligten sich an der Suche.

In Tschechien geortet

Letztlich wurde eine große Aktion gestartet, an der die Polizei samt Diensthunden, der Polizeihubschrauber „Libelle Alpha“, mehrere Freiwillige Feuerwehren, das Rote Kreuz sowie die Rettungshundestaffel beteiligt waren. Da das Mobiltelefon der Vermissten in Tschechien geortet wurde, wurde mit Genehmigung der Behörden die Suche im Nachbarland fortgeführt. Kurz vor 19.30 Uhr wurde die 85-Jährige mithilfe einer Drohne im Wald gefunden, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit.