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Stockerau: Landesklinikum Weinviertel-Süd wird gebaut

In Stockerau entsteht das Landesklinikum Weinviertel - das Land will so die Gesundheitsversorgung für die Region absichern.
23.04.2026, 12:19

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Mit dem geplanten Neubau des Landesklinikums Weinviertel in Stockerau verfolgt das Land Niederösterreich das Ziel, die Gesundheitsversorgung langfristig abzusichern. Die Landes Gesundheitsagentur Niederösterreich sieht in dem Projekt die Chance auf modernste medizinische Ausstattung, gebündelte Fachkompetenzen und effizientere Abläufe. Ein zentrales Schwerpunktkrankenhaus könne die Behandlungsqualität erhöhen und den Standort Weinviertel im Wettbewerb um medizinisches Fachpersonal stärken. Auch die gute Verkehrsanbindung Stockeraus spricht aus Sicht der Verantwortlichen für den Standort.

Eine Initiative hingegen warnt vor den Risiken eines Großprojekts. Sie verweisen auf hohe, bislang nur grob bezifferte Kosten und eine lange Bauphase. Zudem bestehen Sorgen, dass bestehende Kliniken in Hollabrunn oder Korneuburg langfristig an Bedeutung verlieren könnten. Für viele Patientinnen und Patienten im ländlichen Raum könnten sich die Wege ins Spital verlängern.

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