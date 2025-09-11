Generationswechsel im Stift Melk: Ludwig Wenzl neuer Abt
Ludwig Wenzl ist am Donnerstag zum neuen Abt von Stift Melk gewählt worden. Er folgt damit auf Georg Wilfinger, der das Amt seit 2001 innehatte.
Wenzl wurde im November 2021 zum Priester geweiht. Der 40-Jährige leitete bisher die Bereiche Kultur und Tourismus sowie das Archiv im Benediktinerstift. Wilfinger (75) habe dieses Amt „mit Besonnenheit, Weitsicht, großer Verantwortung und Freude“ ausgeübt, teilte das Benediktinerstift mit.
Aktuell gehören dem Konvent nach Angaben auf der Webseite 22 Mönche an.
Lehrer am Stiftsgymansium
Wenzl wurde am 4. Februar 1985 in Waidhofen a.d. Ybbs geboren, seine Heimatpfarre ist Aschbach (Bezirk Amstetten). Er trat 2010 nach einer Ausbildung zum Hotel- und Touristikkaufmann ins Stift Melk ein und studierte Theologie und Geschichte.
2014 folgte die feierliche Profess, 2020 wurde er zum Diakon und 2021 zum Priester geweiht. Der 40-Jährige unterrichtet Religion und Geschichte am Stiftsgymnasium Melk.
Kommentare