Generationswechsel im Stift Melk: Ludwig Wenzl neuer Abt

Ludwig Wenzl ist am Donnerstag zum neuen Abt von Stift Melk gewählt worden. Er folgt damit auf Georg Wilfinger, der das Amt seit 2001 innehatte.

Wenzl wurde im November 2021 zum Priester geweiht. Der 40-Jährige leitete bisher die Bereiche Kultur und Tourismus sowie das Archiv im Benediktinerstift. Wilfinger (75) habe dieses Amt „mit Besonnenheit, Weitsicht, großer Verantwortung und Freude“ ausgeübt, teilte das Benediktinerstift mit.