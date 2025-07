Lange Geschichte der Kirchen und Klöster fordert auch ihren Tribut

Das Mostviertel ist reich an Kirchen und Klöstern. Doch ihre lange Geschichte wirkt sich auch auf die Infrastruktur aus.

So wurde etwa die Basilika in Maria Taferl im Bezirk Melk, die Jahr für Jahr von rund 300.000 Pilgern besucht wird, über 14 Jahre lang saniert. Viele Millionen Euro flossen in das Vorhaben; die Kosten trugen der Bund, das Land, die Diözese St. Pölten sowie der Verein zur Erhaltung der Basilika. Im Jahr 2018 konnte der Abschluss des Projekts von den Verantwortlichen gefeiert werden.