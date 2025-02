Knapp 100 Stammzellenspenden in Zöbing registriert

Zahlreiche Leute haben sich am Samstag in der Festhalle Zöbing (Bezirk Krems-Land) eingefunden. Sie sind da, um zu helfen, denn die Landjugend Zöbing hat gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein " Geben für Leben " zu einer Typisierungsaktion aufgerufen.

Anna Öhlzelt von der Landjugend Zöbing hatte die Idee für die Aktion: "Die Idee kam mir beim Schreiben meiner Vorwissenschaftlichen Arbeit, in der es um Blutkrebs und Stammzellentherapie ging. Und es gibt viele Personen im Verein, die in der Altersgruppe liegen, in der man sich typisieren lassen kann".

Fast 100 Freiwillige haben sich mittels Wagenabstrichs als Stammzellenspenderinnen und -spendern registrieren lassen. Andere haben mit einer Geldspende geholfen. "Wir haben versucht, die Aktion im Vorfeld so gut wie möglich zu bewerben, also auf Plakaten und in Sozialen Medien. Wir waren dann aber doch über die große Zahl an Personen überrascht, die gekommen sind", freut sich Öhlzelt.

Über 2000 Euro gespendet

1.197 Euro wurden durch Spenden gesammelt, die Landjugend Zöbing hat weitere 900 Euro gespendet. Somit sind dem Verein "Geben für Leben" insgesamt 2.097 Euro zugekommen. "Im Namen der Landjugend will ich mich bei allen bedanken, die uns bei der Aktion unterstützt haben. Egal ob durch eine Registrierung oder einer Geldspende", sagt Öhlzelt.