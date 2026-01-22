St. Pölten-Wahl: Mikl-Leitner mit Wahlempfehlung

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat die Verleihung der Ehrenbürgerschaft von St. Pölten durch SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler am Donnerstagabend zum Anlass für eine Wahlempfehlung bei der Gemeinderatswahl am Sonntag genommen. Florian Krumböck, Spitzenkandidat der Volkspartei, habe einen "genauen Plan" für die niederösterreichische Landeshauptstadt und bringe "frischen Wind", den es jetzt brauche.

Mit Mikl-Leitner wurden auch LH-Stellvertreterin a.D. Heidemarie Onodi (SPÖ) und Bischof Alois Schwarz neue Ehrenbürger. "Ich freue mich sehr über die Anerkennung", wurde die Landeshauptfrau in einer Aussendung zitiert. Am Sonntag gehe es "um die Zukunft unserer Landeshauptstadt, um Lebensqualität und eine starke Innenstadt", sagte sie in ihrer Wahlempfehlung.