St. Pölten-Wahl: Mikl-Leitner mit Wahlempfehlung
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat die Verleihung der Ehrenbürgerschaft von St. Pölten durch SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler am Donnerstagabend zum Anlass für eine Wahlempfehlung bei der Gemeinderatswahl am Sonntag genommen. Florian Krumböck, Spitzenkandidat der Volkspartei, habe einen "genauen Plan" für die niederösterreichische Landeshauptstadt und bringe "frischen Wind", den es jetzt brauche.
Mit Mikl-Leitner wurden auch LH-Stellvertreterin a.D. Heidemarie Onodi (SPÖ) und Bischof Alois Schwarz neue Ehrenbürger. "Ich freue mich sehr über die Anerkennung", wurde die Landeshauptfrau in einer Aussendung zitiert. Am Sonntag gehe es "um die Zukunft unserer Landeshauptstadt, um Lebensqualität und eine starke Innenstadt", sagte sie in ihrer Wahlempfehlung.
Erste Ehrenbürgerinnen der Landeshauptstadt
Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft sei "der beste Beweis, dass die Politik der Volkspartei gut für unsere Stadt ist", reagierte ÖVP-Spitzenkandidat Krumböck. Eine klarere Wahlempfehlung sei von einem amtierenden Bürgermeister "kaum zu bekommen".
"Die neuen, ersten Ehrenbürgerinnen überhaupt und der neue Ehrenbürger stehen beispielhaft für Verantwortung, Tatkraft und Inspiration", hatte Stadler schon Anfang Dezember betont. Mit der höchsten Auszeichnung würden zum 40-Jahr-Jubiläum der Landeshauptstadt "Menschen geehrt, die durch ihr langjähriges Engagement, ihre besonderen Leistungen und ihren bedeutenden Beitrag zur positiven Entwicklung St. Pöltens hervorgetreten sind".
Kommentare