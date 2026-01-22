Niederösterreich

St. Pölten-Wahl: Mikl-Leitner mit Wahlempfehlung

Johanna Mikl-Leitner
Landeshauptfrau verwies auf "genauen Plan" von und "frischen Wind" durch ÖVP-Spitzenkandidat Krumböck.
22.01.26, 20:27

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat die Verleihung der Ehrenbürgerschaft von St. Pölten durch SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler am Donnerstagabend zum Anlass für eine Wahlempfehlung bei der Gemeinderatswahl am Sonntag genommen. Florian Krumböck, Spitzenkandidat der Volkspartei, habe einen "genauen Plan" für die niederösterreichische Landeshauptstadt und bringe "frischen Wind", den es jetzt brauche.

Mit Mikl-Leitner wurden auch LH-Stellvertreterin a.D. Heidemarie Onodi (SPÖ) und Bischof Alois Schwarz neue Ehrenbürger. "Ich freue mich sehr über die Anerkennung", wurde die Landeshauptfrau in einer Aussendung zitiert. Am Sonntag gehe es "um die Zukunft unserer Landeshauptstadt, um Lebensqualität und eine starke Innenstadt", sagte sie in ihrer Wahlempfehlung.

Experte zu Wahlkampf in St. Pölten: Was uns die Parteien sagen wollen

Erste Ehrenbürgerinnen der Landeshauptstadt

Die Verleihung der Ehrenbürgerschaft sei "der beste Beweis, dass die Politik der Volkspartei gut für unsere Stadt ist", reagierte ÖVP-Spitzenkandidat Krumböck. Eine klarere Wahlempfehlung sei von einem amtierenden Bürgermeister "kaum zu bekommen".

"Die neuen, ersten Ehrenbürgerinnen überhaupt und der neue Ehrenbürger stehen beispielhaft für Verantwortung, Tatkraft und Inspiration", hatte Stadler schon Anfang Dezember betont. Mit der höchsten Auszeichnung würden zum 40-Jahr-Jubiläum der Landeshauptstadt "Menschen geehrt, die durch ihr langjähriges Engagement, ihre besonderen Leistungen und ihren bedeutenden Beitrag zur positiven Entwicklung St. Pöltens hervorgetreten sind".

Mehr zum Thema

St. Pölten Wahl
Agenturen  | 

Kommentare