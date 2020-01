St. Pölten: Saftige Geldstrafen für die Frequency-Zündler

Dass die beiden nicht ins Gefängnis mussten, liegt in letzter Konsequenz an einem Gutachter. Denn dieser wertete das Anzünden der Zelte mit einem Feuerzeug nicht als Brandstiftung, sondern „nur“ als Sachbeschädigung.

Urteile

Die beiden Angeklagten hatten den Schaden in der Höhe von rund 7.000 Euro bereits im Vorfeld des Prozesses gutgemacht. Allerdings müssen die beiden Männer noch mal tief ins Börsel greifen. Denn der Slowake bekam neben einer bedingten Freiheitsstrafe in der Höhe von vier Monaten auch noch eine Geldstrafe in der Höhe von mehr als 8.000 Euro aufgebrummt, der Österreicher muss 3.750 Euro zahlen. Die Urteile sind rechtskräftig.