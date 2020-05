Sprayer zogen Mai-Strich durch St. Pölten

Ermittlungen.Neben dem Turmsockel des St. Pöltener Doms beschmierten unbekannte Sprayer in der Nacht zum 1. Mai auch das Pflaster vor dem NÖ Landesschulrat beim Regierungsviertel. Der Vandalenakt wurde erst gestern bekannt. Für das Landesamt für Verfassungsschutz (LV) gibt es zwischen beiden Aktionen einen direkten Zusammenhang. Auch weil ein aus dem Brauchtum bekannter weißer Mai-Strich vom Regierungsviertel direkt vor den Dom führt.

Während unter den Kundschaften des Wochenmarktes am Domplatz gestern Vormittag Aufregung über die besprühte Dommauer herrschte, wurde am Gehsteig vor dem Landesschulrat schon geschrubbt. Mit Dispersion und Graffiti-Lack waren dort die Botschaften „Erwins Brainwashcamp. Kirche raus aus der Schule. Hier entsteht die Gehirnwäsche. ÖVP=B“ auf das Pflaster gesprüht worden. Zeichen, wie die Kreuze am Dom, gab es nicht. Ob für die Attacken politische Gruppen in Frage kommen, wollte Roland Scherscher, Leiter des LV, nicht beurteilen. „Es besteht offenkundig ein Zusammenhang zwischen Kirche, Schule und Politik“, meinte er. Jetzt gelte es Verdächtige, die in diesem Umfeld auffällig wurden, zu überprüfen.

Auch dass am Dom neben einem durchgestrichenen Hakenkreuz, ein Kruckenkreuz, als Symbol des Austrofaschismus aufgetaucht war, lässt auf politische Motivation schließen. Hermann Helm, Präsident des Landesschulrats, wollte die Aktion nicht kommentieren. Die Polizei bittet unter 059133/ 30 8050 um Hinweise.