Sprayer-Attacke auf den Dom in St. Pölten

Massive Schmierereien auf der Außenmauer des Domes in St. Pölten sorgten gestern für Aufregung. Unbekannte Sprayer hatten in der Nacht zum 1. Mai in knalligem Rot mehrere Kreuze, darunter ein verkehrtes Hakenkreuz, und eine kryptische Botschaft auf die Steinmauer gekleckst.

Die vier durchgestrichenen Kreuze und die Botschaft in Blockschrift „Wir wollen euer Kreuz nicht!“, schockte Mittwoch gegen 6.30 Uhr Früh nicht nur den Dom-Mesner. Auch viele St. Pöltner, die auf dem Weg zum Mai-Aufmarsch den Domplatz passierten, waren empört.

Die großflächige Farbattacke auf dem Turmsockel direkt neben dem Haupteingang löste bei den Diözesan-Verantwortlichen „Bedauern und Befremden“ aus. Man gehe davon aus, dass es sich nur um einen dummen Streich ohne politischen Hintergrund handle, teilte Sprecher Michael Riccabona mit. Ähnliche Vorfälle gab es bisher nicht. Die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt. Donnerstagvormittag wird die Farbe abgewaschen.

Die Polizei in St. Pölten hat bisher keine Spur zu den Tätern und bittet die Bevölkerung um Hinweise unter 059 133/ 30 8050 .