Sprayer verursachten 78.000 Euro Schaden im Weinviertel

78.000 Euro Schaden hat eine Sprayergruppe seit Jahresbeginn durch Graffiti in den Weinviertler Bezirken Mistelbach und Gänserndorf angerichtet. Ein 19-Jähriger wurde ausgeforscht und angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag mit. Er war teilweise geständig, Komplizen nannte er nicht.

46 Spraydosen sichergestellt

Öffentliche Einrichtungen, Brücken, Züge und Trafostationen waren besprüht worden. Nach einer weiteren Graffiti-Sachbeschädigung an nostalgischen Zügen in Mistelbach stellten die Ermittler der Polizeiinspektion aus der Bezirksstadt bei der Tatortarbeit Spraydosen sicher. In der Folge wurde der 19-Jährige aus dem Bezirk Gänserndorf ausgeforscht.

Bei einer von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordneten Hausdurchsuchung beim Beschuldigten fanden sich laut Polizei 46 Spraydosen, eine geringe Menge Cannabiskraut sowie Datenträger. Der Gruppe wurden letztlich 21 Tatorte in den Bezirken Mistelbach (Enzersdorf bei Staatz, Schrick, Mistelbach) und Gänserndorf (Dürnkrut und Zistersdorf) zugeordnet.