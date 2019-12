SPÖ-Störenfried legt Parteimitgliedschaft zurück

In seinem Abschiedsposting sparte Baumgärtel zwar jegliche Kritik an der SPÖ Langenzersdorf und den Sozialdemokraten im Bezirk Korneuburg aus, die Bundespartei kam dabei aber nicht so gut davon.

Für Peterl ist die Causa Baumgärtel mit dem Austritt nun erledigt. Auf die Kritik des nunmehrigen ehemaligen SP-Politikers will der Bezirksparteiobmann nicht eingehen: "Jeder kennt die politische Situation der SPÖ und man weiß auch, dass wir in einige Fettnäpfchen gesprungen sind. Aber ich halte es da so, wie es der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl gesagt hat: 'Solche Dinge macht man sich im Wohnzimmer aus und nicht auf dem Balkon.'. Und schon gar nicht in den Medien."

Die "neue" SPÖ Langenzersdorf

Am Mittwochabend wird der Nachfolger Baumgärtels in einer Parteisitzung der SPÖ Langenenzersdorf gewählt. Parteispitze wird wie bisher Wolfgang Motz bleiben. Für Baumgärtel wird auf dem Wahlvorschlag ein neuer Kandidat Platz finden und es wird auch einen neuen Stellvertreter geben, wie Peterl bestätigt.

Christoph Baumgärtel war für den KURIER nicht zu erreichen.