SPÖ-Gemeindevertreter warnen vor wachsender Finanznot

Laura Pusker Die angespannte finanzielle Lage der Städte und Gemeinden stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfang des Verbandes sozialdemokratischer Gemeindevertreter: innen in Niederösterreich (NÖ GVV). Rund 500 Mandatarinnen und Mandatare kamen am Montag im Arbeitnehmerzentrum der AKNÖ in St. Pölten zusammen.

NÖ-GVV-Präsident Bürgermeister Andreas Kollross warnte eindringlich vor strukturellen Problemen: „Den Städten und Gemeinden fehlt das Geld. Und das wird selbst bei konjunkturellem Aufschwung so bleiben.“ Zu viele Verpflichtungen Ursache sei ein System, in dem Gemeinden für Aufgaben mitzahlen müssten, „bei denen sie weder Zuständigkeit noch Mitspracherecht haben“. Als Beispiel nannte Kollross die Spitalserhaltung sowie die Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe. Seine Forderung: „Österreich braucht dringend eine Aufgabenreform.“