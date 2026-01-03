Spendenaktion: 15 Tonnen Bio-Erdäpfel für bedürftige Menschen
Landwirt Sascha Böhm aus Sallingstadt (Bezirk Zwettl) hat eine Lebensmittelspendenaktion zu Weihnachten ins Leben gerufen: Einrichtungen der Caritas, dem Hilfswerk und der Tafel Österreich sollten mit Bio-Erdäpfel versorgt werden und damit bedürftige Menschen Zugang zu einem oft für sie raren Gut haben – nämlich Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft.
Für einen Euro konnten Firmen und Privatpersonen ein Kilo Kartoffeln vom Bio-Bauernhof Böhm an Bedürftige spenden. „Ungefähr 15.000 Kilo sind zusammengekommen“, sagt Böhm. Damit könnte man den Jahresbedarf an Erdäpfeln in den Mutter-Kind-Häusern in Niederösterreich und Wien sowie der Gruft abdecken, freut er sich. Er wird sie selbst regelmäßig mit seinem E-Transporter beliefern.
Mit der Aktion wollte er auf bedürftige Menschen aufmerksam machen, die normalerweise keinen Zugang zu Lebensmittel in Bioqualität haben. In Österreich gelten derzeit 336.000 Menschen als arm. „Die Aktion wurde gut angenommen. Hier wissen die Spenderinnen und Spender genau, wo das Geld hingeht, wenn man an Organisationen spendet, ist das oft nicht so genau definiert. Bei einem Erdäpfel ist ganz klar, was damit gemacht werden kann: Essen“, sagt der 37-Jährige.
Das „Weihnachtswunder“ wird es im kommenden Jahr wiedergeben – man habe jetzt schon Spendenzusagen von mehreren Firmen. Außerdem soll es künftig auf biobauernhof.at die Möglichkeit geben, das ganze Jahr über Kartoffelspenden abzugeben. Ein weiteres Argument für eine Spende laut Böhm: „Die kleinteilige regionale Landwirtschaft wird unterstützt.“
