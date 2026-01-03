Spendenaktion: 15 Tonnen Bio-Erdäpfel für bedürftige Menschen

Landwirt Sascha Böhm aus Sallingstadt (Bezirk Zwettl) hat eine Lebensmittelspendenaktion zu Weihnachten ins Leben gerufen: Einrichtungen der Caritas, dem Hilfswerk und der Tafel Österreich sollten mit Bio-Erdäpfel versorgt werden und damit bedürftige Menschen Zugang zu einem oft für sie raren Gut haben – nämlich Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft.

Für einen Euro konnten Firmen und Privatpersonen ein Kilo Kartoffeln vom Bio-Bauernhof Böhm an Bedürftige spenden. „Ungefähr 15.000 Kilo sind zusammengekommen“, sagt Böhm. Damit könnte man den Jahresbedarf an Erdäpfeln in den Mutter-Kind-Häusern in Niederösterreich und Wien sowie der Gruft abdecken, freut er sich. Er wird sie selbst regelmäßig mit seinem E-Transporter beliefern.