Sierndorf: Mann auf Friedhof von Grabstein eingeklemmt

Ein Ahnenforscher aus Frankfurt am Main ist am Donnerstag auf dem Friedhof in Oberhautzental, einer Ortschaft der Marktgemeinde Sierndorf im Bezirk Korneuburg, von einem Grabstein eingeklemmt worden.

Der 53-jährige Deutsche wurde von Helfern örtlicher Feuerwehren befreit und nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz Stockerau von "Christophorus 9" ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen, teilte die Polizei mit.