Show-Turntruppe holte bei WM in Lissabon die Silbermedaille

Die beiden Showformationen Rocking Gravity und Valnastics des traditionsreichen "Allgemeinen Turnvereins St. Valentin 1911“ hatten sich zusammengetan und seit Monaten auf den Coup auf der Weltbühne hintrainiert. Und die Mostviertler, im Alter zwischen 16 und 36 Jahren, bescherten sich selbst und dem Verein mit der Silbermedaille einen außerordentlichen Triumph.

Teams aus 33 Ländern Bei der WM gingen immerhin rund 3.700 Athleten mit 140 Teams aus 33 Ländern in vier Kategorien an den Start. Zwei kleine Fehler im finalen Show-Block hätten die Goldene knapp verhindert, „leider, aber wir zählen dennoch zu den Besten der Welt“, ließ der Verein nach dem Finale wissen. Angetreten sind die Mostvierler in der Kategorie Showturnen Großgruppe. Die erfolgreichen WM-Teilnehmer haben mit ihren sensationellen Auftritten in Portugal aber einen österreichischen Top-Verein ins Rampenlicht gerückt, der in der breiten Öffentlichkeit eher unbekannt ist: Mit knapp 2.000 Mitgliedern, die fast alle aktiv turnen, sind die St. Valentiner im Turnsport eine Großmacht.

54 Gemeinden Mit 150 Trainerinnen und Aktiven, die aus 54 Gemeinden zu den Trainings anreisen, mache ehrenamtliche Arbeit Spaß, versichert Obfrau Theresa Gansterer. Die WM-Turner seien jedenfalls riesige Vorbilder und Motivatoren für die 1.000 Kinder und Jugendlichen, die man betreut, ist sie überzeugt. Trainiert wird im eigenen Vereinshaus und in den Turnsälen der Schulen.

Platznot sei allerdings an der Tagesordnung, so Gansterer. Angeboten werden aber auch Bewegungsprojekte in Kindergärten oder auch in Firmen. Vielfache Titel auf Länder- und Bundesebene bezeugen die Leistungen im Verein. Fünfmal wurde der St. Valentiner Verein vom Verband zum drittbesten Turnverein Österreichs gekürt.

Großen Anteil am Erfolg in Lissabon hat die aus der Schweiz nach St. Valentin gezogene Choreografin und Turnerin Christelle Dubi Maringer. Sie brachte in den vergangenen Jahren noch internationales Flair ins Turnergetriebe. Kurios war dann, dass im WM-Finale den St. Valentiner just eine Schweizer Turnerformation vom früheren Heimatverein Christelles den Sieg wegschnappte. "Die bleiben aber trotzdem weiterhin ihre Freunde“, lacht Gansterer.