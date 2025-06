Bei einem Verkehrsunfall auf der Semmering Schnellstraße im Bezirk Neunkirchen sind am frühen Samstagnachmittag zwei Kleinkinder und ihre Eltern verletzt worden. Ihr Pkw wurde bei einem Überholvorgang von einem nachkommenden Pkw gerammt. Dessen 40-jähriger führerscheinloser Lenker dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit und unter Drogen- und Medikamenteneinfluss unterwegs gewesen sein, berichtete die Polizei.

Der Unfall ereignete sich im Gemeindegebiet von Natschbach-Loipersbach in Fahrtrichtung Wien. Der Pkw der Familie aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde in den Straßengraben geschleudert, prallte gegen Verkehrsleiteinrichtungen und überschlug sich. Der 35-jährige Familienvater am Steuer, seine 33-jährige Ehefrau sowie die Kinder im Alter von zwei und vier Jahren wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.