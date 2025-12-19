Neunkirchen

Rodelunfall am Semmering: 56-Jährige schwer verletzt

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.
Die Frau war gegen die Holzbande geprallt.
19.12.25, 08:42

Bei einem Rodelunfall am Zauberberg auf dem Semmering (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstag eine 56-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau aus Israel hatte Polizeiangaben vom Freitag zufolge vor einer Linkskurve die Kontrolle über das Sportgerät verloren und war gegen eine Holzbande geprallt.

Schneekontrolle: FIS gibt grünes Licht für Skiweltcup am Semmering

Die Bergrettung brachte die 56-Jährige zur Erstversorgung ins Tal, von dort wurde die Frau in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert.

