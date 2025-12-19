Rodelunfall am Semmering: 56-Jährige schwer verletzt

Bei einem Rodelunfall am Zauberberg auf dem Semmering (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstag eine 56-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau aus Israel hatte Polizeiangaben vom Freitag zufolge vor einer Linkskurve die Kontrolle über das Sportgerät verloren und war gegen eine Holzbande geprallt.