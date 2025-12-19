Rodelunfall am Semmering: 56-Jährige schwer verletzt
Die Frau war gegen die Holzbande geprallt.
Bei einem Rodelunfall am Zauberberg auf dem Semmering (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstag eine 56-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau aus Israel hatte Polizeiangaben vom Freitag zufolge vor einer Linkskurve die Kontrolle über das Sportgerät verloren und war gegen eine Holzbande geprallt.
Die Bergrettung brachte die 56-Jährige zur Erstversorgung ins Tal, von dort wurde die Frau in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt transportiert.
