Semmering-Basistunnel: Gigant frisst sich durchs Bergmassiv

Wenn die Tunnelbohrer ihre volle Leistung entfalten, saugt die Baustelle soviel Strom wie die 9000-Einwohner-Stadt Mürzzuschlag. Nur noch wenige Tage, dann erreicht der Bau des Semmering-Basistunnel seinen bisherigen Höhepunkt. Die erste von insgesamt zwei gigantischen Tunnelbohrmaschinen wurde 400 Meter unter der Erdoberfläche im steirischen Fröschnitzgraben in Stellung gebracht.

Der stählerne Gigant hat – zerlegt in viele Einzelteile – per Schiff und Lkw eine 1000 Kilometer lange Reise von Lyon in Frankreich bis auf den Semmering zurück gelegt. Die 30 Millionen Euro teuren Maschine ist 120 Meter lang und wiegt 2500 Tonnen, etwa so viel wie 400 Elefanten. „Sie musste zerlegt mit dem Lastenaufzug 400 Meter tief unter die Erde gebracht und dort in dem Stollen- und Kavernensystem wieder zusammengebaut werden“, erklären ÖBB-Projektleiter Gerhard Gobiet und sein Stellvertreter Gernot Nipitsch.

Mit demselben Aufzug wurde am Mittwoch auch der KURIER zum Lokalaugenschein zu den künftigen Tunnelröhren in die Tiefe gebracht. Bagger, Caterpillar und Lastwagen fahren dort kreuz und quer, wo 2026 die Personenzüge mit 230 km/h die Strecke Wien-Graz in zwei Stunden zurücklegen werden.

Dass der Tunnel überhaupt gebaut wird, ist schon ein kleines Wunder, hört man unter Tage. Fast 30 Jahre lang hat das 3,3 Milliarden Euro teure Projekt die Politik, Bürgerinitiativen, Umweltschützer und Anrainer gespalten. Kritiker prangern die „mutwillige Umweltzerstörung“ an. Durchgesetzt hat sich schließlich die Entscheidung für den Bau.