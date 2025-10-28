Seit zwölf Jahren vermisst: Norbert R. aus NÖ ist tot
Fast zwölf Jahre nach seinem mysteriösen Verschwinden scheint das Schicksal von Norbert R. geklärt.
Vor ein paar Tagen wurden menschliche Knochen in einem Wald bei Deutsch Wagram (Bezirk Gänserndorf) gefunden. Es dürfte sich nach ersten Untersuchungen um die Überreste von R. handeln, heißt es am späten Dienstagabend aus Polizeikreisen.
Seit dem 29. November 2013 war R. wie vom Erdboden verschluckt. Er war damals 68 Jahre alt, litt an Depressionen. Nach einer Meinungsverschiedenheit in seinem Umfeld fühlte er sich ungerecht behandelt.
Um sich zu beruhigen, stieg er nachts in Deutsch Wagram in einen Zug. Er kehrte nicht mehr zurück. Mehrmals wurde R. danach noch gesehen. Bei einer Bäckerei in Floridsdorf etwa. Oder in der U3. Verwirrt habe er gewirkt, sagen Zeugen. Doch irgendwann rissen die Hinweise ab.
Nach elf Jahren sollte der Mann im Vorjahr für tot erklärt werden.
Jetzt kann vielleicht auch noch geklärt werden, unter welchen Umständen er zu Tode gekommen ist.
Auf der Facebook-Seite des Vereins "Österreich findet euch" stand am Dienstag zu lesen: "Liebe Community, leider haben wir heute traurige Nachrichten zu einem Vermissten aus dem Jahre 2013. Norbert R. (...) wurde tot aufgefunden".
