Seeadler verendete nach Schussverletzung im Bezirk Bruck a. d. Leitha

Im Bezirk Bruck an der Leitha ist nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF ein Seeadler infolge einer Schussverletzung verendet. Das besenderte Tier mit dem Namen "Dante" dürfte von einer Schrotkugel am Auge verletzt worden und mit einem Zug kollidiert sein. WWF und BirdLife stellten sich angesichts dieses Falls am Donnerstag per Aussendung mit der Forderung nach einem bundesweiten Aktionsplan gegen Wildtierkriminalität ein.