Schwerer Unfall in NÖ: 84-Jähriger E-Bike-Fahrer kollidiert mit Pkw

Ein 84 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Montag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Gemeinde Obritzberg-Rust (Bezirk St. Pölten) schwer verletzt worden.

Die Kollision hatte sich Polizeiangaben vom Dienstag zufolge in einem Kreuzungsbereich ereignet. Der Pensionist musste per Rettung in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert werden.